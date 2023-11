Napoli, i convocati di Mazzarri per il Real Madrid. Quattro gli assenti

Walter Mazzarri tecnico del Naspoli, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Madrid, dove domani il Napoli affronterà il Real. Non ci sono novità. Assenti gli infortunati Olivera, Mario Rui e Lindstrom, oltre a Demme che non è inserito nella lista UEFA.

Ecco l’elenco completo.

Portieri: Contini, Idasiak, Gollini, Meret

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Natan, Ostigard, Rrahmani, Zanoli Alessandro

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lobotka, Zielinski

Attaccanti: Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin, Osimhen

Foto: twitter Napoli