Napoli, i convocati di Gattuso per la Real Sociedad

Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista dell’impegno contro la Real Sociedad di questa sera, sfida valida per la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Non ci saranno Hysaj e Rrahmani, tornati positivi al Covid-19 e isolati in attesa di nuovi test:

Portieri: Meret, Contini, Ospina;

Difensori: Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Koulibaly, Ghoulam, Manolas;

Centrocampisti: Demme, Bakayoko, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Lobotka;

Attaccanti: Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Petagna.