Napoli, i convocati di Gattuso per la Lazio

E’ uscita la lista dei convocati del Napoli per la trasferta di Roma contro la Lazio di Simone Inzaghi, posticipo domenicale delle 20.45 valido per la tredicesima giornata di Serie A 2020-21.

Gattuso è in emergenza in attacco: dovrà rinunciare come nelle ultime gare ad Osimhen, ma anche a Mertens dopo l’infortunio rimediato contro l’Inter e ad Insigne, squalificato un turno dal Giudice Sportivo per l’insulto a Massa.

Ecco i convocati:

Portieri: Meret, Contini, Ospina;

Difensori: Malcuit, Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Manolas, Ghoulam, Rrahmani;

Centrocampisti: Demme, Bakayoko, Elmas, Fabian, Lobotka, Zielinski;

Attaccanti: Lozano, Llorente, Petagna, Politano.

Foto: Twitter ufficiale Napoli