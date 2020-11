Napoli, i convocati di Gattuso per il Rijeka

In una giornata particolare per il Napoli, gli azzurri sono impegnati questa sera alle ore 21 al San Paolo per la gara contro il Rijeka per la partita di Europa League. Questi i convocati di Gennaro Gattuso come si legge sul sito ufficiale:

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne.

Foto: sito uff Napoli