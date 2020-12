Napoli, i convocati di Gattuso per il Crotone

In vista della gara di domani contro il Crotone, Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati. Questi gli uomini scelti dal tecnico del Napoli per la trasferta in Calabria:

Portieri: Meret, Ospina, Contini.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko.

Attaccanti: Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente, Insigne.

Foto: twitter uff Politano