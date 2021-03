Napoli, i convocati di Gattuso per il Bologna. C’è Bakayoko

Il Napoli ha comunicato la lista dei convocati di Gennaro Gattuso per la gara contro il Bologna in programma al ‘Maradona’ questa sera alle ore 20.45. Assenti ancora per infortunio Lozano e Petagna. Torna nell’elenco Victor Osimhen, quattordici giorno dopo il trauma cranico riportato con l’Atalanta. C’è anche Tiemoué Bakayoko, che ieri non si era allenato per un leggero attacco influenzale.

Portieri: Meret, Contini, Ospina.

Difensori: Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Rrahmani, Manolas.

Centrocampisti: Demme, Bakayoko, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Labriola, Lobotka.

Attaccanti: Osimhen, Mertens, Politano, Insigne, D’Agostino, Cioffi.