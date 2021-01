Napoli, i convocati di Gattuso per Cagliari: c’è Demme

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Cagliari. Assenti gli infortunati Koulibaly, Mertens e Malcuit, out per un affaticamento. C’è invece Diego Demme, che negli ultimi giorni si era allenato a parte. Prima volta per Antonio Cioffi, attaccante classe 2002 della Primavera.

Portieri: Meret, Ospina, Contini.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko.

Attaccante: Lozano, Petagna, Politano, Llorente, Insigne, Cioffi.

Foto: Twitter Napoli