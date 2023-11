Napoli, i convocati di Garcia per la Salernitana. Torna Juan Jesus

Il Napoli scenderà in campo domani alle ore 15:00 nel derby campano in programma all’Arechi contro la Salernitana. Rudi Garcia ha diramato l’elenco dei convocati. Torna Juan Jesus in difesa. Ancora assente Victor Osimhen e lo squalificato Natan.

Questi i convocati per i partenopei:

Portieri: Meret, Gollini, Contini.

Difensori: Di Lorenzo, D’Avino, Juan Jesus, Olivera, Mario Rui, Ostigard, Rrahmani, Zanoli.

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Lindstrom, Zielinski, Cajuste.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin.

Foto: Instagram Napoli