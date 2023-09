Napoli, i convocati di Garcia per il Lecce

Il Napoli scenderà in campo domani alle 15 al Via del Mare contro il Lecce per la settima giornata di Serie A. Il tecnico Rudi Garcia ha diramato la lista dei convocati. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Contini, Idasiak, Meret.

Difensori: D’Avino, Di Lorenzo, Mario Rui, Natan, Mathias Olivera, Ostigard, Zanoli.

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Zielinski.

Attaccanti: Lindstrom, Osimhen, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin.

Foto: Instagram Napoli