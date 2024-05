Napoli, i convocati di Calzona per l’Udinese. Out Kvaratskhelia, Raspadori e Zielinski

Francesco Calzona ha diramato la lista dei convocati per Udinese-Napoli, posticipo in programma domani alle 20.45 al Blue Energy Stadium e valevole per la 35esima giornata di Serie A. Assenti gli infortunati Gollini, Dendoncker, Kvaratskhelia, Raspadori e Zielinski. Recuperati Juan Jesus e Politano che quest’oggi sono rientrati in gruppo.

Di seguito la lista completa dei convocati.

Portieri:

MERET Alex

IDASIAK Hubert

CONTINI Nikita

Difensori:

DI LORENZO Giovanni

MAZZOCCHI Pasquale

JUAN JESUS

RRHAMANI Amir

NATAN Bernardo de Souza

OSTIGARD Leo

D’AVINO Luigi

MARIO RUI

OLIVERA Mathias

Centrocampisti:

ANGUISSA Frank

CAJUSTE Jens

TRAORE’ Hamed Junior

LOBOTKA Stanislav

Ataccanti:

LINDSTROM Jesper

POLITANO Matteo

NGONGE Cyril

SIMEONE Giovanni

OSIMHEN Victor

Foto: twitter Napoli