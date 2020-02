Napoli, Hysaj e Milik in gruppo. Lavoro personalizzato per Koulibaly

Seduta mattutina per il Napoli, come riporta il sito ufficiale, al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Brescia in programma venerdì al Rigamonti per la 25esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente esercitazioni di posizionamento e lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Hysaj ha svolto allenamento col gruppo tranne la partita finale. Llorente non si è allenato per sintomi infuenzali. Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Milik ha svolto l’intera seduta in gruppo.

Foto: Napoli Twitter