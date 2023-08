Victor Osimhen salterà l’amichevole tra il Girona e il Napoli. Secondo quanto riferisce il club partenopeo, l’assenza è dovuta a un affaticamento all’adduttore, l’attaccante nigeriano – quindi – non andrà neanche in panchina. Per lui si tratta della quarta amichevole saltata in questo pre-campionato.

Foto: Twitter Napoli