Napoli, Gilmour stupirà. Lo scozzese è il giocatore giusto per la mediana di Conte

Il centrocampo a disposizione di Antonio Conte, è probabilmente uno dei più interessanti di tutta la Serie A. Fisicità, qualità, tempi di gioco ed equilibrio. Questo Napoli, almeno a centrocampo, ha tutto. Se il tecnico italiano dovesse mantenere il 3-4-2-1, agendo quindi con una mediana formata da due uomini, le scelte potrebbero essere molto ardue. Se uno dei due ruoli sarà interpretato da un giocatore di interdizione e di rottura (McTominay o Anguissa), il secondo slot della mediana sarà dedicato ad centrocampista maggiormente qualitativo, che abbia la capacità di impostare e di dare ritmo alla manovra di gioco. La scelta parrebbe scontata, con un Lobotka perfetto per l’interpretazione di quei compiti. Ma a Napoli è arrivato anche Gilmour, un giocatore cresciuto nel Brighton sotto i dettami di De Zerbi, e che col tempo potrebbe insidiare la titolarità del regista slovacco. L’interessante centrocampista scozzese, nella scorsa stagione si è imposto proprio in una mediana a due di fianco a Pascal Groß, centrocampista difensivo versatile e dinamico, oggi al Borussia Dortmund. Tutte le azioni del Brighton, passavano dai piedi di Billy Gilmour, faro e perno imprescindibile di tutta la manovra di gioco degli inglesi, con percentuali di tocchi del pallone durante i 90 minuti altissime. Un’altra grande caratteristica del classe 2001, è la ricerca della verticalità e del passaggio filtrante, imprescindibile nel calcio di Conte. L’unica vero dubbio legato al giocatore è la fase difensiva, su cui Conte dovrà lavorare molto e che impedirà senza dubbio una sua immediata titolarità, ma in questo il giocatore potrà imparare tantissimo da Lobotka, centrocampista eccezionale nelle letture preventive. Prima che l’ex Brighton possa togliere il posto da titolare a Lobotka servirà il giusto periodo di ambientamento, ma ad oggi l’estroso regista può essere senza dubbio un’ottima risorsa a gara in corso, oltre che un’ottima garanzia nel caso in cui il classe ’94 debba rifiatare.

Foto: Instagram Napoli