Napoli, Ghoulam non ci sarà contro il Verona per una gastroenterite

Il Napoli ha annunciato tramite i propri account social l’assenza di Ghoulam nella partita di oggi contro il Verona. Il terzino algerino ha accusato nella notte un problema di gastroenterite. Il tweet dei partenopei:

🏥 @GhoulamFaouzi lascia il ritiro e non sarà a disposizione per il match #NapoliVerona per un episodio di gastroenterite accusato durante la notte.

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/3CMIAPXNr0

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 7, 2021