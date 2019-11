Napoli-Genoa, le ultimissime sulle probabili formazioni

Dopo la sconfitta contro la Roma e il pareggio in Champions, il Napoli vuole tornare alla vittoria in campionato che manca da tre partite. Al San Paolo arriva il Genoa di Thiago Motta, andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni. Ancelotti deve fare a meno di Manolas, al suo posto pronto Maksimovic al centro della difesa insieme a Koulibaly. A sinistra Luperto, mentre a destra il solito Di Lorenzo. A centrocampo assente Allan, spazio dunque a Elmas e Fabian Ruiz, con Callejon e Insigne sugli esterni. In attacco, insieme a Lozano, ballottaggio Mertens-Milik. Tre assenze pesanti per Thiago Motta, una per reparto. In difesa non ci sarà ancora Criscito, che non ha ancora i 90′ nelle gambe, nella linea a quattro spazio quindi a Ghiglione, Romero, Zapata e Ankersen. In mezzo al campo mancherà Sturaro ma torna Cassata dalla squalifica. Altra assenza importante in avanti dove non ci sarà Kouamé, partito per aggregarsi alla Costa D’Avorio Under 23, al suo posto Gumus che affiancherà Pandev e Pinamonti.

NAPOLI-GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

Napoli (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto; Callejon, Fabian Ruiz, Elmas, Insigne; Lozano, Mertens (Milik). All. Ancelotti

Genoa (4-3-3): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Cassata, Schone, Lerager; Pandev, Pinamonti, Gumus. All. Thiago Motta

Foto: Twitter ufficiale Napoli