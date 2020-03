Napoli, Gattuso spera di riavere Koulibaly per Barcellona

Senza la Coppa Italia, il Napoli tornerà in campo ad allenarsi dopo la seduta di ieri e Gennaro Gattuso potrebbe concedere il weekend di riposo ai suoi, visto il fine settimana da dedicare ai recuperi della A del turno precedente. Ancora fuori Malcuit, Llorente e Younes, quest’ultimi due ieri si sono allenati solo in palestra, come il portiere Meret per un fastidio al fianco sinistro. Sotto stretta osservazione Kalidou Koulibaly, che in campo si è rivisto ma da valutare soprattutto in vista della sfida di Champions del 18 con il Barcellona. Gattuso spera di riavere il difensore, ma è reduce da fastidi muscolari.

Foto: Twitter SSC Napoli