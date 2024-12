Napoli, frattura alle vertebre per Alessandro Buongiorno. Il comunicato

Brutte notizie per il Napoli. Il club ha reso noto tramite un comunicato che durante l’allenamento odierno il difensore Alessandro Buongiorno ha subito la frattura a due vertebre lombari, infortunio che lo terrà fuori per le prossime gare. Qui di seguito il comunicato.

“Alessandro Buongiorno si è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Buongiorno da domani inizierà la riabilitazione”.

Foto: Instagram Napoli