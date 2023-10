Napoli, fidati di Raspadori: è lui il vero vice-Osimhen

1 assist contro il Verona per Politano e il gol vittoria che scardina la difesa dell’Union a Berlino e regala 3 punti fondamentali per la qualificazione agli Ottavi. Stasera, contro il Milan, toccherà ancora a Giacomo Raspadori completare il tridente d’attacco del Napoli per rilanciarsi in uno scontro diretto verso la vetta della classifica. Nonostante si sia sempre pensato che il vero sostituto di Osimhen, per caratteristiche, fosse Simeone, l’ex attaccante del Sassuolo ha dimostrato di poter mettere a disposizione di Garcia più incisività, prendendosi di diritto il posto dietro al centravanti nigeriano. L’argentino infatti negli ultimi incontri è riuscito solo a ritagliarsi qualche spezzone senza però trovare gol o assist, eccezion fatta per il tripudio casalingo contro l’Udinese di qualche giornata fa. Questa sera le chiavi dell’attacco azzurro saranno ancora in mano a Raspadori, che dovrà trovare il pertugio per superare una difesa non impenetrabile come quella del Milan, per giunta orfana di Thiaw, ma con il solito Mike Maignan in porta, che l’ultima volta al Maradona ha spento le speranze di qualificazione in semifinale di Champions parando un rigore a Kvaratskhelia. Nel finale dell’ultimo Napoli-Milan fu proprio Osimhen a segnare l’inutile 1-1 finale, e stasera tocca al suo sostituto ripartire e far ripartire la macchina partenopea.

Foto: Instagram ufficiale Raspadori