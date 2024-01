Napoli, emergenza totale a centrocampo: si ferma anche Demme

Il Napoli ha reso noto il report del primo allenamento a Riyadh, per la Supercoppa italiana. Gli azzurri perdono anche Diego Demme. Emergenza totale per Mazzarri che vede out Cajuste e Anguissa, partito per la coppa d’Africa e con Zielinski non al meglio.

Questa la nota: “Primo giorno di lavoro per il Napoli a Riyadh. Gli azzurri preparano la semifinale della EA Sports FC Supercup contro la Fiorentina in programma allo “Al-Awwal Park Stadium” giovedì alle ore 20 italiane (22 locali). La squadra si è allenata nella struttura dello Shabab Club iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in un lavoro di possesso palla e chiusura di seduta con una serie di partitine 7 contro 7.Demme ha svolto la prima parte di lavoro con la squadra poi è uscito per un risentimento. Cajuste e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Meret ha fatto lavoro personalizzato in palestra e piscina”.

