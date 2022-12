Napoli, Elmas non parte per il ritiro in Turchia. Ecco il motivo

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, non è partito con la squadra per il ritiro in Turchia. Come ha sottolineato Sportitalia il giocatore, regolarmente convocato da Spalletti con i nomi ufficializzati oggi, raggiungerà i suoi compagni ad Antalya direttamente dalla Macedonia del Nord, dove si trova in questo momento.

Nessun motivo polemico, quindi, per il giocatore, ma solo una opportunità, essendo più vicino da dove si trova ora.

Foto: twitter Napoli