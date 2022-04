Napoli, Elmas mai così bene: nuovo record per il macedone

Protagonista nel match vinto ieri dal Napoli a Bergamo, con il suo gol che ha fissato il risultato sul 3-1 per i partenopei, Eljif Elmas, come sottolineato dal suo club, ha raggiunto un nuovo traguardo: per la prima volta da quando è in Italia, il duttile trequartista ha messo a referto tre reti in campionato. L’obiettivo, per lui e per il Napoli, sarà certamente quello di aumentare il bottino nelle partite rimanenti.

Foto: Twitter Napoli