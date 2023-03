Napoli-Eintracht, il Prefetto vieta la vendita dei biglietti ai residenti a Francoforte. La nota

Altro colpo di scena in vista della sfida del Maradona tra Napoli ed Eintracht Francoforte di Champions League in programma mercoledì. Dopo che il TAR aveva aperto alla vendita dei biglietti ai tifosi tedeschi, inizialmente vietata, arriva un nuovo comunicato della Prefettura di Napoli che cambia di nuovo le carte ed aprirà la possibilità di cedere i biglietti a tutti fatta eccezione per chi è residente a Francoforte. Ecco quanto si legge nella nota del Prefetto: “Si informa che il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, a seguito anche dell’esame della questione nella riunione di oggi del C.P.O.S.P, ha adottato in data odierna un nuovo provvedimento, contenente la prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi limitato ai residenti nella città di Francoforte, per l’incontro di calcio Napoli-Eintracht Francoforte in programma mercoledì 15 marzo 2023 presso lo Stadio D.A. Maradona di Napoli.

La misura è stata adottata, vista anche la determinazione del Comitato per l’Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell’Interno del 6 marzo 2023, per prevenire rischi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica connessi alla presenza a Napoli di tifosi della predetta squadra. Ciò in considerazione dei rilevanti e gravi scontri avvenuti in occasione dell’incontro di andata della sfida di Champions tra Eintracht Francoforte-Napoli del 21 febbraio 2023 e non circoscritti allo stadio di Francoforte bensì verificatisi in ambito cittadino”.

