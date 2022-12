Napoli, ecco Zielinski. Rrahmani quasi completamente in gruppo, personalizzato per Sirigu e Demme

Allenamento mattutino per il Napoli in vista dell’amichevole di domani contro il Lille. E dal campo arrivano buone notizie per Luciano Spalletti, con Rrahmani quasi completamente in gruppo e il ritorno di Zielinski dopo il Mondiale in Qatar con la Polonia. Questo il report del club azzurro: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match amichevole contro il Lille in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 20. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione. Successivamente esercitazione tecnico tattica a reparti, tecnica collettiva e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo. Lavoro personalizzato in campo per Sirigu. Personalizzato in palestra per Demme. Zielinski è rientrato dopo gli impegni con la Nazionale al Mondiale“.

Foto: twitter Napoli