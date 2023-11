Napoli, ecco Mazzarri: “Sono stanco, non dormo da due giorni. Qui è tutto bello come sempre”

Il nuovo ciclo di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli sta per cominciare. Il nuovo tecnico sta dirigendo il primo allenamento in questo momento e, al suo arrivo a Castel Volturno, ha rilasciato poche parole ai cronisti presenti, ma che comunque denotano la felicità dell’ex Cagliari per il suo ritorno:

“Sono stanco, sono due giorni che non dormo. Qui è tutto bello come al solito”.

Foto: twitter napoli