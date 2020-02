Napoli, ecco la lista Uefa: out Malcuit e Ghoulam. Dentro Lobotka, Politano e Demme

Il Napoli ha appena comunicato la lista UEFA per la seconda parte di stagione in Champions League.

Presenti i nuovi arrivi Lobotka, Politano e Demme, mentre sono stati esclusi Malcuit, out per infortunio, Ghoulam e Younes.

Di seguito la lista completa scelta dal tecnico Gennaro Gattuso.

1 Alex Meret

4 Diego Demme

5 Allan

6 Mario Rui

7 Josè Maria Callejon

8 Fabian Ruiz

9 Fernando Llorente

11 Hirving Lozano

12 Eljf Elmas

13 Sebastiano Luperto

14 Dries Mertens

19 Nikola Maksimovic

20 Piotr Zielinski

21 Matteo Politano

23 Giovanni Di Lorenzo

24 Lorenzo Insigne

25 David Ospina

26 Kalidou Koulibaly

27 Orestis Karnezis

31 Faouzi Ghoulam

44 Kostas Manolas

68 Stanislav Lobotka

99 Arkadiusz Milik

Foto: Twitter ufficiale Napoli