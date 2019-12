Napoli, è il giorno di Gattuso: atteso nel pomeriggio per il primo allenamento

La città di Napoli si prepara ad accogliere Rino Gattuso. L’ex Milan, prossimo alla firma con il club di De Laurentiis, è in queste ore in viaggio da Milano verso la città partenopea. Il mister è atteso nel pomeriggio per mettere tutto nero su bianco e diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Gattuso dirigerà poi il suo primo allenamento a Castel Volturno. La società partenopea, che ha annullato la presentazione del tradizionale calendario ufficiale inizialmente in programma oggi alle 14.30, è pronta ad annunciare Rino.

Foto: sito Milan