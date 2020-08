Napoli, è arrivato anche Giuntoli. Via al vertice per il rinnovo di Gattuso

E’ arrivato anche Cristiano Giuntoli, pochissimi minuti fa, a Capri. E può così avere inizio il summit con De Laurentiis e Gattuso per il rinnovo del contratto in scadenza tra un anno. Gattuso si era presentato con un’ora di anticipo rispetto a quanto concordato prima, ha avuto un piccolo incidente che lo ha costretto a modificare i programmi. Ora si può entrare nel vivo. Il Napoli vuole trovare l’accordo fino al 2023, Gattuso ha dato la massima disponibilità, ma non vorrebbe troppe penali e clausole nel nuovo contratto. Si prova a chiudere subito.

Foto: Twitter Napoli