Napoli, è 1-1 con la Spal nell’ultimo test a Dimaro. Clamoroso gol da centrocampo di Puletto

Il Napoli non va oltre il pari contro la Spal nel secondo ed ultimo test di questo ritiro trentino prima del trasferimento a Castel di Sangro: 1-1 il risultato finale.

Napoli che ha rischiato anche la sconfitta, ritrovandosi sotto per 1-0 al 62′, grazie a un gol di Puletto, una magia da centrocampo clamorosa che ha battuto Meret, poco attento evidentemente sul tiro del centrocampista ferrarese.

Il pareggio è arrivato con Anguissa, ben servito da Osimhem. Nel finale chance per i campioni d’Italia per salutare Dimaro con un successo, ma Osimhen e Raspadori sono stati poco precisi.

