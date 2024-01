Napoli, dura contestazione dei tifosi dopo la brutta sconfitta contro il Torino. Il video

Il Napoli è nono in campionato dopo il brutto ko dello Stadio Olimpico Grande Torino, dove gli uomini di Walter Mazzarri sono usciti sconfitti con un rotondo 3-0. E i tifosi azzurri non hanno per nulla gradito l’ennesima brutta prestazione. Dopo la rete del 3-0 Torino, siglata da Alessandro Buongiorno, dallo spicchio dei tifosi partenopei è iniziata una vera e propria pioggia di fumogeni sul campo. Questi ultimi hanno infatti ritardato la ripresa del gioco di circa due minuti, con Gollini e gli addetti alla sicurezza costretti a sgomberare il terreno da tali oggetti. Ma non è finita. Al termine della partita – come si vede nel video – i tifosi hanno fatto sentire tutto il loro dissenso ai calciatori andati sotto lo spicchio riservato ai sostenitori partenopei.

Foto: Screen Video