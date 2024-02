Napoli, Di Lorenzo capitano vero. Segue la squadra a Cagliari nonostante la squalifica

Gesto da vero capitano quello compiuto da Giovanni Di Lorenzo. Come mostrato dal club sul proprio profilo Instagram, il difensore del Napoli, nonostante la squalifica che gli impedirà di prendere parte quest’oggi al match delle 15 contro il Cagliari, ha deciso di accompagnare comunque la squadra nella trasferta salda. La volontà quella di rimanere vicino ai propri compagni in un momento piuttosto delicato della stagione che vede gli azzurri occupare la decima posizione in classifica da campioni d’Italia in carica.

Foto: Twitter SSC Napoli