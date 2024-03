Napoli, da valutare domani le condizioni di Rrahmani dopo il risentimento all’adduttore destro

Dopo il successo sulla Juventus, il Napoli riprenderà domani mattina gli allenamenti presso il centro tecnico di Castel Volturno per preparare il prossimo incontro di campionato contro il Torino. Punto sugli infortunati in casa azzurra: le condizioni di Amir Rrahmani, uscito ieri sera anzitempo dal campo nel match con i bianconeri a causa di un risentimento all’adduttore destro, saranno valutate – fa sapere il club- nella giornata di domani. Ansia dunque per mister Calzona, soprattutto in considerazione dell’impegno di Champions League, in programma martedì prossimo con il Barcellona.

Foto: Twitter SSC Napoli