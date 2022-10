Napoli da record: mai nessuna italiana aveva fatto 13 gol nelle prime 3 gare di Champions

Napoli straordinario e da record in Champions League. Con le 6 reti all’Ajax, gli Azzurri stabiliscono un record per il calcio italiano. Mai nessuna squadra italiana aveva segnato 13 gol nelle prime 3 gare della fase a gironi di Champions. Fino ad oggi, c’erano Juve e Milan a 10, in testa a questa classifica. Il Napoli, con i 4 gol al Liverpool, i 3 a Glasgow con i Rangers e i 6 ad Amsterdam, riscrive la storia, confermandosi in un momento di forma straordinario, non solo in Italia.

Foto: Instagram Napoli