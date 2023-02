Napoli-Cremonese, denunciati 4 tifosi sorpresi a scavalcare da un settore all’altro

Quattro persone sono state denunciate dagli agenti del commissariato San Paolo in occasione della partita Napoli-Cremonese poiché sorprese a scavalcare in un altro settore, da quello inferiore a quello superiore. Per loro sono già state avviate le pratiche per l’emissione del Daspo.

Inoltre, altre sei persone sono state sanzionate: una per aver superato il tornello insieme ad un altro tifoso, le altre cinque per possesso di sostanze stupefacenti. Infine, sanzionati anche 20 parcheggiatori abusivi e rimosse 77 auto in sosta vietata per un totale di 126 infrazioni del codice della strada. Molto lavoro dunque per gli agenti in occasione dei servizi di filtraggio per l’accesso al Diego Maradona, predisposti dalla Questura.

Foto: Instagram Napoli