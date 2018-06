Napoli, countdown Fabian Ruiz. E Lobotka resta caldo

Sono giorni caldi in casa Napoli, soprattutto per quanto riguarda il mercato dei centrocampisti. Con Jorginho sempre più vicino al Manchester City, il club partenopeo si prepara a regalare a Carlo Ancelotti almeno un colpo per la mediana. Vi abbiamo anticipato già da fine maggio come il Napoli avesse incassato il sì di Fabian Ruiz, i prossimi possono essere i giorni giusti per trovare la quadratura del cerchio. Un profilo di assoluto spessore, la società di De Lurentiis vuole andare fino in fondo per evitare sorprese: ecco perché se il Betis continuerà ad insistere sulla clausola, il Napoli pagherà la clausola da 30 milioni. Resta forte anche la candidatura di Lobotka, specialista del Celta Vigo, altra clausola con probabile sconto, come già raccontato. E non va esclusa la possibilità di chiudere per un doppio colpo in entrata, a maggior ragione in caso di doppia uscita (Jorginho e Hamisk). Seri piace, ma al momento nessuna trattativa. Per Badelj la situazione è chiara da tempo: dipende soltanto dal Napoli, gli accordi ci sono, manca soltanto la firma e senza quella bisogna essere sempre prudenti. Ma intanto è countdown per Fabian Ruiz…

Foto: Marca