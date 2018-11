Napoli, i convocati di Ancelotti per la Stella Rossa

Seduta pomeridiana per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Stella Rossa in programma domani al San Paolo per la quinta giornata di Champions League (ore 21). La squadra ha svolto riscaldamento e torello in avvio. Di seguito lavoro tecnico tattico con svolgimento di gioco: attacco contro difesa. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Questi i convocati: Ospina, Karnezis, Meret, Albiol, Malcuit, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj, Rog, Allan, Diawara, Zielinski, Fabian Ruiz, Hamsik, Callejon, Ounas, Mertens, Insigne, Milik

Foto: Napoli Twitter