Napoli, confermate le indiscrezioni di ieri: Payero e Casadei in lista

Il Napoli prenderà almeno un centrocampista, ma attenzione alle sorprese. Da circa una settimana vi parliamo di Martin Payero, un profilo che potrebbe concretizzarsi e che il Napoli segue con grande attenzione. Ieri abbiamo aggiunto il profilo di Cesare Casadei, classe 2003, in uscita dal Chelsea. Il Napoli ha ormai liberato Folorunsho in direzione Fiorentina e sta seguendo una doppia pista per il centrocampo.

Foto: Instagram Casadei