Napoli, con l’Inter in campo con la maglia bianca dedicata a Maradona

E’ iniziata la settimana di commemorazione per il primo anniversario della morte di Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre 2020.

Questa sera il Napoli scenderà in campo a San Siro contro l’Inter con la maglia bianca, con l’effige di Maradona.

Stessa cosa sarà replicata domenica prossima, con la maglia azzurra, per Napoli-Lazio, quando verrà anche presentata una statua di Maradona nello stadio a lui dedicato.

