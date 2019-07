Napoli, che tris al Liverpool! A segno Insigne, Milik e Younes

Troppo Napoli per il Liverpool. Al Murrayfield di Edimburgo gli uomini di Ancelotti hanno battuto con un secco 3-0 i campioni d’Europa del Liverpool. Gara subito in discesa per i partenopei grazie ad un grandissimo gol di Insigne al 17′. Passano undici minuti e i partenopei raddoppiano con Milik, che in spaccata sotto porta trova il raddoppio. Ad inizio ripresa Younes firma il tris che chiude in maniera definitiva l’incontro. L’unica nota negativa per Ancelotti è stato l’infortunio di Manolas, uscito per una distorsione alla caviglia.

Foto:Twitter Napoli