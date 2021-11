Napoli, che inizio di stagione per Fabian Ruiz! I numeri dello spagnolo con Spalletti

Che inizio di stagione ad alto livello per Fabian Ruiz! Il centrocampista spagnolo è cresciuto notevolmente con Spalletti, i suoi numeri testimoniano un avvio migliore dello scorso anno. Ecco il tweet del Napoli: “Fabian Ruiz ha giá partecipato a piú gol in questa Serie A (5, grazie a 3 reti e 2 assist) che in tutto lo scorso campionato (4, grazie a tre gol e un assist)”.

Foto: Twitter Napoli