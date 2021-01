Napoli, che fatica. Un super Bajrami non basta all’Empoli. Petagna regala i quarti a Gattuso

Finisce 3-2 per il Napoli che si qualifica così ai quarti di Coppa Italia dove troverà la vincitrice di Roma-Spezia. Alla fine è risultata più che impegnativa la sfida contro i toscani, capaci di giocare una partita di livello e costringendo spesso la squadra di Gattuso a giocare all’indietro. Non basta un Bajrami in versione super all’Empoli, che esce a testa alta dal confronto del Diego Armando Maradona. Per il Napoli segnano Di Lorenzo, Lozano e Petagna.

Foto: Twitter Napoli