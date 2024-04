Napoli, Calzona non recupera Olivera e Juan Jesus: i due giocatori hanno lavorato ancora a parte

Il Napoli prosegue la sua preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, in trasferta contro l’Empoli. Il tecnico dei partenopei Francesco Calzona, ad oggi, deve ancora fare a meno di Juan Jesus e Mathias Olivera. Il difensore centrale ed il terzino sinistro, entrambi fermi ai box per i rispettivi infortuni, hanno svolto ancora un lavoro personalizzato, non allenandosi insieme ai compagni di squadra. Questo il report pubblicato dal club campano sul proprio sito:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani per la 33esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione e lavoro di potenza aerobica. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto. Juan Jesus ha svolto allenamento personalizzato in campo. Personalizzato in palestra per Olivera”.

Foto: Instagram Olivera