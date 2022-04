Napoli, buone notizie per Osimhen: ha svolto tutto l’allenamento in gruppo

Cresce l’ottimismo per quanto riguarda il possibile recupero di Victor Osimhen in vista della prossima partita contro la Fiorentina, fondamentale per tenere vive le speranze scudetto del Napoli. Il centravanti si era infatti fermato a causa di un problema muscolare, ma quest’oggi ha svolto tutta la seduta di allenamento in gruppo.

Si legge infatti nel report pubblicato sui canali ufficiali della società: “Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione tattica, partita a campo ridotto ed esercitazione su palle inattive. Ounas e Petagna hanno svolto allenamento personalizzato in palestra e terapie, Malcuit personalizzato in palestra e lavoro campo. Per Di Lorenzo piscina e palestra, Osimhen ha effettuato l’intera seduta in gruppo”.

Foto: Twitter Napoli