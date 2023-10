Napoli, buone notizie per Garcia: Juan Jesus ha svolto tutto l’allenamento con il gruppo

Primo recupero fondamentale per Rudi Garcia in vista di Salerno. Il tecnico francese infatti recupera Juan Jesus per il derby campano con la squadra di Filippo Inzaghi. Un giocatore che torna in un momento fondamentale per il Napoli, dal momento che lo stesso Natan sarà squalificato dopo il rosso con il Milan. Ecco il report medico:

La squadra ha iniziato la sessione sul campo 1 con una fase di attivazione a secco attraverso un circuito di paletti e ostacoli bassi. Successivamente il gruppo si è trasferito sul campo 2 dove ha svolto un lavoro di possesso palla. Chiusura con una serie di partitine a campo ridotto. Juan Jesus ha svolto quasi l’intera seduta col gruppo.

Foto: Instagram Juan Jesus