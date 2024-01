Il Napoli si è allenato stamattina a Riyadh in vista della gara con l’Inter di lunedì prossimo per la finale di EA Sports FC Supercup. È stato il primo allenamento per Traorè che ha fatto lavoro personalizzato in campo. Cajuste e Mazzocchi hanno lavorato in gruppo mentre per Demme personalizzato in campo.

Foto: Instagram Napoli