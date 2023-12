Napoli-Braga, le formazioni ufficiali

Alle ore 21:00 scenderanno in campo allo stadio “Maradona” Napoli e Sporting Braga, nella sfida valida per l’ultima giornata del gruppo C di Champions League. Di seguito, le scelte iniziali dei due tecnici.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Serdar, Borja; Moutinho, Pizzi; Bruma, Zalazar, Horta; Banza. Allenatore: Artur Jorge

Foto: Instagram Napoli