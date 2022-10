Napoli, Bigon crede allo Scudetto: “Può essere la volta buona”

È un Napoli impressionante quello che stiamo vedendo: gli azzurri volano, sia in campionato che in Europa. Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Alberto Bigon, ultimo tecnico campione d’Italia coi partenopei, ha così parlato del momento magico della squadra guidata da Luciano Spalletti: “Questa squadra ha le doti per imporsi fino alla fine, è composta da un gruppo di giovani che ha fame di successi. La società ha creato i presupposti per qualcosa di importante e questa può essere la volta buona per riportare lo scudetto a Napoli. Sicuramente il Milan se la giocherà fino alla fine ma non trascurerei l’Inter in questo discorso. Tornando al Napoli, ho visto buona volontà, forza, esuberanza, tutto in misura non comune. La rosa è preparata a dovere sia dal punto di vista fisico sia tattico. L’esempio migliore è rappresentato dalla velocità con cui Raspadori e Kvaratskhelia rientrano in fase di non possesso. Mi ha impressionato”.

Foto: Instagram Napoli