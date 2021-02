Napoli-Benevento è 1-0 all’intervallo: la firma è di Dries Mertens

Al Maradona va in scena il derby campano tra Napoli e Benevento, valido per la 24a giornata di Serie A.

Partono meglio gli azzurri ma la squadra di Inzaghi è ordinata in fase difensiva e concede poco, la prima conclusione è di Fabian Ruiz al quarto d’ora, a lato rispetto alla porta difesa da Montipò.

Mertens ci prova vedendo il portiere sannita leggermente fuori dai pali, la palla esce di pochissimo. Zielinski mette un pallone al centro su un suggerimento di Ghoulam e la retroguardia giallorossa rischia l’autorete.

Al 34′ il Napoli passa con Dries Mertens nella duecentocinquantesima presenza in A e al rientro da titolare: un cross basso di Ghoulam trova la deviazione vincente del belga, Foulon non sale e lascia in posizione regolare il numero 14 che fa 1-0.

Passa una manciata di minuti e Zielinski raddoppia, ma la bandierina si alza: Insigne è in fuorigioco attivo davanti all’estremo difensore del Benevento.

I primi 45′ si chiudono con un buon Napoli, il Benevento prova a ripartire e a sfruttare eventuali errori della squadra di Gattuso.

Foto: Twitter Napoli