Napoli-Barcellona, le ultimissime sulle probabili formazioni

Ancora poche ore e poi andrà in scena la sfida tra Napoli e Barcellona. Gattuso dovrebbe schierarsi col consueto 4-3-3 con Ospina tra i pali, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui nella linea difensiva; il ritrovato Fabian Ruiz, Demme in cabina di regia e Zielinski in mezzo al campo; in attacco, da destra a sinistra, Callejon, Mertens e Insigne. Setien risponderà ovviamente a specchio: Ter Stegen in porta, Semedo, Piqué, Lenglet e Junior Firpo nel pacchetto arretrato; Busquets a dettare i tempi, protetto da De Jong e Arthur; Messi, Griezmann e Ansu Fati nel pesante tridente offensivo orfano dell’infortunato Suarez.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Griezmann, Ansu Fati. Allenatore: Setien.

Foto: fourfourtwo