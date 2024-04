Napoli avanti all’intervallo con una magia di Politano. Meret ipnotizza Soulé dal dischetto

Il Napoli chiude in vantaggio la prima frazione del lunch match con il Frosinone. Partenopei che entrano subito in partita ed hanno la prima occasione per sbloccarla al quarto d’ora: Kvaratskhelia serve Osimhen in area che calcia un rigore in movimento addosso a Turati. E’ il preludio al gol, che arriva al 16′: Politano prende palla sulla destra, si accentra e dal limite dell’area fa partire un tiro a giro che beffa Turati, insaccandosi sul palo lontano. Poco prima della mezz’ora l’arbitro Fabbri gela il Maradona, concedendo un rigore alla formazione ciociara , punendo un intervento di Rrahmani su Cheddira. Dal dischetto si presenta Soulé che si fa, però, ipnotizzare da Meret, abile ad intuire ed a bloccare a sfera con un tuffo alla propria sinistra. Al 33′ sono i partenopei a sfiorare il raddoppio: Di Lorenzo crossa in area per Zielinski che colpisce di testa. Palla che termina la sua corsa di poco a lato. Tre minuti più tardi si fanno vedere nuovamente gli uomini di Di Francesco con Cheddira che riceve palla dal limite e conclude di potenza, trovando Meret ancora una volta attento a respingere.

Foto: Instagram Napoli