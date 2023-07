Napoli, ansia Lobotka: il centrocampista ha lasciato l’allenamento in anticipo

Oggi è andato in scena il primo giorno del ritiro di Castel Di Sangro per il Napoli, che ha iniziato la seconda parte della preparazione estiva in vista della stagione 2023-24. E nel corso dell’allenamento pomeridiano Stanislav Lobotka ha lasciato il terreno di allenamento in anticipo. Il centrocampista slovacco non ha concluso la partitina. Si è fermato anticipatamente e, qualche minuto prima del triplice fischio di Garcia, ha abbandonato il terreno di gioco con una vistosa fasciatura al ginocchio sinistro.

Foto: Twitter Napoli